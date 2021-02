Douglas Costa è stato accostato al Milan di recente: l’ex Juventus ha risposto alle domande dei tifosi sui rossoneri

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Douglas Costa. Il brasiliano ieri si è laureato campione del mondo con il Bayern Monaco ma difficilmente la sua esperienza in Germania si prolungherà oltre questa stagione. I tedeschi non sembrano intenzionati a riscattarlo e quindi a giugno è probabile un suo ritorno alla Juventus. I bianconeri però non vogliono puntare su di lui e così all’età di 30 anni, il funambolo brasiliano potrebbe vedersi costretto a cambiare nuovamente squadra, per andare dove?

Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane c’è anche quella che porta al Milan: i rossoneri avrebbero fatto un tentativo anche a gennaio e in estate, con la Champions in pugno, potrebbero riprovarci. Proprio sull’interesse della squadra attualmente prima in Serie A si è soffermato il calciatore rispondendo ad alcune domande su ‘ClubHouse’.

“Il Milan non mi ha chiamato”: Douglas Costa sul futuro in rossonero

Tra queste non poteva mancare quella sul possibile approdo al Milan. Douglas Costa non si è tirato indietro rivelando di non aver ricevuto nessuna chiamata dai rossoneri: “Nessuno mi ha chiamato” le parole del brasiliano sull’ipotesi di arrivare alla corte di Stefano Pioli. Una squadra che il giocatore ha dimostrato di seguire, indicando in Bennacer il rossonero che gli piace di più: “E’ molto forte”.

Per Douglas Costa quindi il futuro non è ancora stato stabilito e l’ipotesi di rientrare in Italia è una delle tante, forse anche la meno probabile. Il ritorno in Germania per lui non è andato particolarmente bene: soltanto 693 minuti in stagione tra cui i 16 nel Mondiale del Club. Gli stessi che lo hanno spinto a ‘prendersi in giro’ dopo il successo del Bayern Monaco. Ieri su Instagram il brasiliano ha pubblicato una foto con la coppa in mano e un messaggio che ha strappato un sorriso a tutti i suoi follower: “Quando chiedi ai tuoi amici di scuola di mettere il tuo nome nel lavoro di gruppo! Scherzi a parte… Campione del Mondo”.