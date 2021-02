Crotone sempre più giù, Stroppa in bilico: spunta il sostituto

L’ultima sconfitta del Crotone, concretizzatasi oggi contro il Sassuolo, spinge il Crotone sempre più giù in classifica. Ora Stroppa è in bilico.

In casa Crotone prosegue una crisi che sembra senza fine. La squadra calabrese è sempre più ultima in classifica, ed anche la sconfitta maturata oggi contro il Sassuolo non lascia tranquilla la compagine rossoblu. Un risultato rimesso in piedi a gara in corso, con il neo acquisto Ounas che ha firmato la rete dell’1-1 che sembrava potesse davvero dare al Crotone quello slancio necessario per portare punti a casa.

Invece i calabresi sono andati a scontrarsi contro un Sassuolo che ha saputo riprendersi dopo una serie di risultati senza vittorie. La squadra di De Zerbi, proprio in quel dell’Ezio Scida, ha ritrovato finalmente il successo, spingendo però il Crotone nel baratro più assoluto.

Al momento la salvezza dista cinque punti, il che non rappresenta una distanza siderale, ma è la mancanza di segnali di svolta che desta preoccupazione in tutto l’ambiente calabrese. Ecco perchè anche la posizione di Giovanni Stroppa è di fatto in bilico. Al momento il tecnico lodigiano non ha raccolto quanto la dirigenza evidentemente si aspettava, almeno per non interpretare il ruolo di fanalino di coda per tutto questo tempo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Crotone, Stroppa in bilico: ecco il sostituto

Insomma, il destino di Stroppa potrebbe anche non vederlo ancora a lungo sulla panchina del Crotone. I tifosi dello “Squalo” non sono soddisfatti, e la dirigenza valuta il da farsi. Chiaro che, soprattutto in una situazione di questo tipo, la possibilità di cambiare rappresenta uno scenario plausibile, anche per dare una svolta.

C’è un nome, in particolare, che sta stuzzicando ambiente e tifosi, ma che soprattutto sarebbe pronto ad entrare in corsa per provare a risollevare la situazione dei calabresi. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il profilo che sta emergendo è quello di Walter Zenga, allenatore che tornerebbe subito in corsa visto anche il periodo di inattività.

LEGGI ANCHE >>> Don Fabio, l’immortale: un altro record raggiunto

Si tratterebbe di un ritorno visto che ha già allenato in Calabria dal dicembre 2017 al giugno 2018. In queste settimane Zenga è stato protagonista soprattutto in tv, vista la partecipazione del figlio Andrea al ‘Grande Fratello Vip’. Ma questo potrebbe essere il momento di tornare in panchina.