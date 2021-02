L’Inter segna il secondo gol della partita allo scadere del primo tempo. 2-0 a San Siro con la Lazio, doppietta di Lukaku.

Nel gelo meneghino la sfida d’alta quota fra Inter e Lazio prende una piega ben precisa. I primi 45′ di gioco si sono rivelati molto difficili per i biancocelesti, che dovranno necessariamente trovare la scintilla nella seconda parte del match, che li vede ora sotto per 2-0.

A segnare è di nuovo Lukaku, che sale così a quota 16 in Serie A e raggiunge Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, considerate le polemiche nate per la concessione del calcio di rigore che ha sbloccato la sfida, l’episodio è da moviola, abbastanza da chiamare in causa il VAR.

Un rimpallo fra Brozovic e Lazzari finisce col favorire il bomber belga dell’Inter che con freddezza batte Reina di prima intenzione con il destro, il piede debole. Nel fare ciò, Lukaku parte però da posizione dubbia e l’arbitro, il signor Fabbri, annulla. Dalla VAR room giunge però il richiamo all’attenzione e il direttore di gara deve quindi cambiare la sua decisione, in quanto Patric sembra tenere in gioco il nerazzurro.

La Lazio necessita un’impresa quasi impossibile per portar via da Milano dei punti, contro l’Inter che ha gli occhi fissi sull’obbiettivo: superare i cugini del Milan in testa alla classifica, stasera.