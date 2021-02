Al momento Inter-Lazio è decisa dalla doppietta di Lukaku che sta trascinando i nerazzurro. Proprio grazie ai due gol firmati al Mezza il belga ha raggiunto un record importante.

Romelu Lukaku al momento risulta essere l’uomo decisivo di questo Inter-Lazio, con i nerazzurri che si stanno imponendo per 2-0 proprio grazie alla doppietta dell’attaccante belga. Due gol di rapina, entrambi finiti al centro della polemica ma entrambi definiti alla fine regolari. Il primo dal dischetto, con il fatto guadagnato da Lautaro per fallo di Hoedt.

Il secondo, invece, che ha avuto bisogno dell’ausilio del Var per definire la posizione di Lukaku regolare ma proprio sul filo del fuorigioco. Insomma, Romelu è uno abituato a sfruttare le occasione con il solito atteggiamento da rapace d’area, un attaccante in grado da solo di fare reparto in maniera considerevole.

Quando poi al suo fianco si ritrova un compagno come Lautaro, è ovvio che tutto risulti ancora più decisivo. La fortuna di Antonio Conte, insomma, avere un giocatore cosi decisivo e devastante come Lukaku. E proprio la doppietta contro l’Inter sancisce un traguardo importante per il centravanti belga, che sta facendo esaltare tutti i tifosi anche sui social.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Doppietta Lukaku, raggiunto il traguardo importante

Due gol, entrambi molto importanti, quelli che portano in calce la firma di Lukaku e che tengono avanti l’Inter contro la Lazio. Grazie a queste due reti, il centravanti nerazzurro ha tagliato un traguardo molto importante: Romelu, infatti, ha firmato ben 300 gol nella sua carriera.

Un bottino che testimonia la grandezza di un attaccante che sta trascinando l’Inter in cima alla classifica del campionato di Serie A. 300 gol che contano anche quelli con la nazionale (57) ma soprattutto quelli con l’Everton (87), e poi ovviamente l’Inter con la quale Romelu è già a quota 56.

LEGGI ANCHE >>> Raddoppia l’Inter, raddoppia la polemica: Lukaku è in gioco per il VAR

Insomma, i tifosi dell’Inter sono entusiasti sui social. Quello di Lukaku è un record che ovviamente gli rende merito, e testimonia quanto siano fortunati i nerazzurri a ritrovarsi in squadra un ragazzone di 27 anni con già in carriera 300 reti. Mica sono poche.