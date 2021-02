La Roma vince e convince contro l’Udinese. Può esultare il tecnico Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa nel post gara: ha parlato anche di Dzeko.

Jordan Veretout e Pedro regalano i tre punti alla Roma, uscita vittoriosa dallo stadio Olimpico nel lunch match contro l’Udinese di Luca Gotti. Al minuto 5 il centrocampista apre le danze e fa 1-0; venti minuti dopo realizza il 2-0 direttamente su calcio di rigore. Nei minuti di recupero del secondo tempo, invece, c’è spazio anche per la rete del definitivo 3-0 firmato da Pedro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fonseca in conferenza

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match nel post gara e per discutere anche di Edin Dzeko. Ecco quanto dichiarato: “Siamo entrati molto bene in campo, non è mai facile contro una squadra come l’Udinese. Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati quasi perfetti in avanti. Abbiamo gestito bene la gara, invece, nel secondo tempo. E’ stato molto importante non aver subito gol, di solito la Roma concede molte opportunità agli avversari. Oggi, però, abbiamo fatto una buona gara in fase difensiva. Mancano le vittorie con le grandi? Devono cambiare i risultati. Con la Juventus abbiamo fatto buone cose, con alcune grandi squadre abbiamo fatto buone partite. In questo momento la cosa più importante è portare a casa i tre punti”.

Fonseca su Dzeko

“Edin titolare in Portogallo? Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco”.