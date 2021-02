Serie A 2020/2021, si sono appena concluse le gare delle 15:00 del ventiduesimo turno di campionato. Vincono Sampdoria e l’Atalanta.

Si sono appena concluse le gare delle 15:00 del ventiduesimo turno di Serie A 2020/2021. La Sampdoria di Claudio Ranieri vince sulla Fiorentina di Cesare Prandelli. Vince anche l’Atalanta, bloccata sullo 0-0 fino al 90′ contro il Cagliari: sfuma un punto per Di Francesco, Gasperini ne porta a casa tre. In attesa delle altre gare del turno di Serie A, i bergamaschi salgono a quota 40 punti, i sardi restano bloccati a quota 15. Mister Ranieri, invece, resta appollaiato a metà classifica a 30 punti; nulla da fare per i viola, bloccati al sedicesimo posto in classifica a quota 22.

Serie A, i risultati delle gare delle 15:00

La Sampdoria di Claudio Ranieri vince sulla Fiorentina di Cesare Prandelli: il 2-1 finale è frutto delle reti di Keita Balde, Dusan Vlhaovic e Fabio Quagliarella nel finale. Solo un pareggio a reti bianche, invece, per Cagliari ed Atalanta. Almeno fino al 90′: i bergamaschi escono dal match della Sardegna Arena con il bottino pieno grazie alla rete di Luis Muriel nei minuti di recupero del match. Al 95′ il VAR annulla un calcio di rigore ai ragazzi di Di Francesco, condannati alla sconfitta finale.

La classifica aggiornata

Milan** 49 punti; Inter 47; Juventus 42; Lazio, Napoli, Atalanta** e Roma** 40; Sassuolo 31; Verona e Sampdoria** 30; Genoa** 25; Udinese**, Benevento**, Bologna** e Spezia** 24; Fiorentina 22; Torino** 17; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12.

** una gara in più