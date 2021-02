Nella settimana che ci accompagna al ritorno della Champions League, la Juventus perde un pezzo fondamentale della propria rosa.

Dopo quello che è stato sicuramente l’inizio di stagione più complicato degli ultimi anni, forse dell’ultimo decennio, la Juventus che stavamo cominciando a vedere con continuità somigliava parecchio al “sogno” del maestro Pirlo.

Una squadra aggressiva, fiduciosa, trascinata dal carisma dei propri campioni (in attesa del ritorno ai suoi livelli di Cristiano Ronaldo), sempre più solida in difesa, ma soprattutto vincente: giunti a metà Febbraio la Juventus è ancora in corsa su 3 fronti, sempre più giocatori stanno entrando negli schemi e nello spirito della Vecchia Signora, in attesa del bel gioco.

I bianconeri rischiano di perdere un senatore dello spogliatoio in una fase critica della stagione

L’incontro di Sabato scorso, la sconfitta contro il Napoli di Gattuso in una partita da sempre ricca di significati, ma quest’anno più attesa del solito, sembra però aver riaperto cicatrici la cui profondità è ancora da valutare. Oltre ai 3 punti regalati ad un diretto avversario e rivale, un altro danno importante è rappresentato dalla possibile lunga assenza di Leonardo Bonucci. Dal centro medico bianconero non giungono notizie confortanti, e ‘Sky Sport’ rivela che il difensore della nazionale rischia di saltare almeno 2 settimane di gare. A rischio dunque entrambe le sfide con il Porto negli ottavi di Champions League. Chiellini, con il suo ritorno, ha provato ancora una volta il suo grande tempismo.