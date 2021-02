Secondo Gazzetta, Eriksen soprassa Vidal nelle scelte di Conte in vista di Milan-Inter: ma con un’incognita

Arturo Vidal continua ad avere qualche piccolo problema fisico: il cileno ha saltato il match contro la Lazio a favore di un Eriksen che ha giostrato molto bene in mediana, che ha trovato una sua dimensione accanto a Brozovic e Barella nel centrocampo dell’Inter.

Il derby di domenica con il Milan, torna ad avere il sapore delle sfide scudetto di anni fa: un match che se vinto dall’Inter potrebbe sancire la prima fuga nerazzurra dopo tante settimane di dominio rossonero della vetta della classifica.

Antonio Conte sta studiando, anche grazie all’intera settimana di lavoro a disposizione, la miglior scelta per una partita così importante. Gazzetta, a proposito di Eriksen, nella sua edizione online, spiega: “Forse era solo questione di fiducia, anche in se stesso. E il fatto che al 45’ di Inter-Lazio abbia provato a parlare in italiano non è proprio da sottovalutare”

Eriksen-Vidal: Chris in vantaggio, Arturo ha una chance

Vidal ha saltato la semifinale di ritorno di Coppa con la Juventus per una squalifica, mentre con la Lazio è stato fermato dai problemi al ginocchio sinistro: ieri si è allenato ugualmente, nonostante il giorno di riposo accordato dal tecnico alla squadra. Con tre giorni di allenamento con il gruppo, però, non dovrebbe esser a rischio la disponibilità per il match con il Milan.

Qui, sempre secondo Gazzetta, arriva la chance per il cileno: “Anche se Vidal resta Vidal: e se giocasse – scrive il quotidiano sulla sua versione online – come contro la Juve in campionato? E se la voglia di essere finalmente protagonista con l’Inter si rivelasse determinante?”