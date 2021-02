Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dalla rivoluzione offensiva. Nelle ultime ore starebbero avanzando alcune indiscrezioni sull’affondo immediato per Depay in vista dell’estate

Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come evidenziato dal Corriere di Torino, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per Depay, il quale si svincolerà dal Lione a fine stagione. I bianconeri potrebbero presentare un’offerta da circa 5 milioni per convincere il giocatore a dire sì alla proposta bianconera. Depay andrebbe ad arricchire la linea offensiva di Pirlo, ma tutto dipenderà dalle strategie di Paratici anche dal punto di vista delle cessioni.

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? L’attaccante portoghese potrebbe rinnovare il suo contratto per un altro anno. Tuttavia bisognerà capire se la Juventus sarà intenzionata a proseguire il suo percorso con l’attaccante portoghese. 31 milioni di euro stagionali, cifra decisamente importante per i conti economici dei bianconeri. Non è escluso che i bianconeri valutino la cessione.

Calciomercato Juventus: sarà addio a Ramsey e Bernardeschi

Depay per l’attacco, ma attenzione anche al piano cessioni. Paratici potrebbe valutare l’addio di Ramsey e Bernardeschi. Il primo piace al Manchester United, mentre il secondo piace Milan e Roma. Una doppia cessione che potrebbe fruttare circa 50 milioni di euro nelle casse juventine, anche se il direttore sportivo bianconero potrebbe decidere di utilizzare i due giocatori come potenziali contropartite tecniche.

La Juventus investirà anche a centrocampo. Il sogno nel cassetto resta Pogba, ma il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United solamente di fronte a un’offerta cash da circa 90-100 milioni di euro. Ecco perchè Ramsey potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Per quel che riguarda Rabiot, invece, il centrocampista francese lascerà Torino solamente di fronte a un’offerta cash irrinunciabile, altrimenti sarà confermato in bianconero anche nella prossima stagione. Pirlo potrebbe decidere di puntare ancora su di lui anche in vista del prossimo anno. Massima attenzione anche al futuro di Dybala: la Joya potrebbe ritornare sul mercato come nell’estate appena trascorsa.