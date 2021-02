Non arrivano buone notizie in merito a Giorgio Chiellini. Il calciatore della Juventus si è fermato per infortunio durante la gara col Porto e sono giunti aggiornamenti.

Infortunio Chiellini, lo stop in Porto-Juventus

Il difensore Giorgio Chiellini si è infortunato nel corso della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in terra lusitana. Al 33′ della sfida Pirlo è stato costretto a sostituire il calciatore fermatosi dopo uno scontro con Demiral. Chiellini ha accusato un dolore al polpaccio e si è optato per il cambio. Una defezione che sicuramente non ha aiutato allo svolgimento della sfida, persa dai bianconeri per 2-1 ma resta vivo il ritorno grazie al gol della bandiera di Chiesa all’82’.

