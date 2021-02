Allarme in casa Inter: c’è un nuovo infortunio e Conte rischia di perdere pezzi in vista del derby di domenica contro il Milan

Non è una novità, non fa più notizia, eppure è un altro, ennesimo campanello d’allarme su un problema ormai atavico che da tempo lo condiziona. Stefano Sensi si ferma. Ancora, di nuovo. E rischia di saltare il derby di domenica prossima contro il Milan. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un affaticamento muscolare e potrebbe non recuperare per domenica. Conte non lo avrebbe considerato per l’undici titolare, ma l’eventuale defezione è un altro problema, in chiave scelte, per il tecnico dei nerazzurri, che potrebbe recuperare Vidal nonostante il cileno non sia ancora al top della forma.

Inter, Sensi si ferma ancora

Sensi, in allenamento, ha accusato un affaticamento muscolare – come ha riferito la redazione di ‘Sky Sport’ – e ora è incerta la sua presenza per domenica. Lo staff medico dell’Inter valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni. Conte, comunque, aveva già pronto il tridente di centrocampo da opporre al Milan: Eriksen, Brozovic, Barella. Sensi poteva tornare utile nella ripresa ma, a questo punto, l’allenatore dell’Inter sarà costretto a rivedere le proprie idee.

Non è nuovo, Sensi, a questi problemi fisici: quest’anno ha già saltato 7 partite, lo scorso anno addirittura 23, è recidivo e questa discontinuità dovuta agli infortuni ha condizionato la sua avventura nerazzurra. Non si discutono le sue capacità tecniche ma i limiti strutturali che ne stanno eclissando il talento. L’Inter si aspettava molto da lui ma, un anno e mezzo dopo, il bilancio è sospeso.