Ultimamente la sua vita lontano dal campo ha fatto parlare di più del calcio giocato, ma Nicolò Zaniolo è pronto alla rivalsa e annuncia la data del rientro con la Roma.

Il nuovo modo di comunicare e farsi conoscere è già arrivato: si tratta della piattaforma ClubHouse, la quale sta letteralmente spopolando con le sue “stanze” per conversare dei temi più disparati. Anche Nicolò Zaniolo ha aderito alla moda del momento e nel corso di una diretta ha annunciato la data del rientro in campo: “Il recupero procedere nel migliore dei modi. Da circa tre giorni ho ripreso a lavorare in campo, e tra un mese dovrei tornare a giocare. Diciamo che ad aprile sarò a pieno regime”.

Quando il ginocchio fa crac di solito la degenza è sempre piuttosto lunga soprattutto nel caso di Zaniolo sottoposto a intervento chirurgico a entrambe le gambe. Ricordiamo, infatti, che l’operazione ultima al crociato del ginocchio sinistro è stata realizzata a settembre in Austria, quindi la tabella procede secondo i tempi stabiliti.

Zaniolo tra il ritorno in campo e l’attualità

Su ClubHouse il giocatore della Roma ha parlato anche della situazione generale della Serie A e della speranza di disputare gli Europei con la maglia dell’Italia: “Giocheremo per vincerli. Il difensore più forte che ho affrontato? Skriniar, ma ci sono vari campioni coi quali vorrei giocare, il sogno è sicuramente Ibrahimovic. Nel frattempo l’obiettivo è quello di portare la Roma il più in alto possibile. Villar e Ibanez hanno grandissimo talento, ma anche è davvero Dzeko è forte forte”.

Sul derby capitolino perso 3-0 dalla Roma, infine, Zaniolo dichiara: “Se io ci fossi stato? Un calciatore non fa una squadra. Avrei potuto essere un’arma in più, questo sì. Abbiamo perso 3-0, non è che con me in campo vincevamo 5-3… Ma al derby di ritorno ci sarò sicuramente!”.