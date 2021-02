Alle 12.30 in programma il lunch match di questa domenica di Serie A, scendono in campo al Tardini Parma e Udinese.

In casa Parma la situazione è eccessivamente tesa. Le ultime quattro sconfitte consecutive collezionate dai ducali hanno ovviamente fatto scattare l’allarme in tutto l’ambiente, di fatto rendendo anche la posizione di Roberta D’Aversa a rischio. Con il suo arrivo non sono cambiate le cose in maniera considerevole, come ci si aspettava dopo l’esonero di Fabio Liverani.

In molti pensano che proprio il match di oggi, che vedrà i gialloblu in campo contro l’Udinese, potrebbe essere la sfida spartiacque. La realtà è che il Parma è ad un passo dall’ultimo posto in classifica, e la vittoria si rende assolutamente necessaria per dare una svolta alla stagione. Il pericolo concreto, infatti, è entrato in un loop di risultati negativi (che di fatto in parte è già palesato) che rischia di trascinare i ragazzi di D’Aversa nel baratro.

Di fronte, come detto, la squadra di Luca Gotti. Dopo l’ultima sconfitta contro la Roma, anche per la squadra bianconera la voglia è quella di rialzarsi fin da subito per rimettersi in carreggiata. Da dietro le altre squadre premono, ed anche per i friulani la zona retrocessione non è poi cosi lontana. Ecco perchè, anche per l’Udinese, i tre punti assumono un valore fondamentale.

Parma-Udinese, le formazioni ufficiali

La squadra di Roberta D’Aversa scenderà in campo con il consueto 4-3-3. In avanti il tridente composto da Cornelius, Karamoh e Gervinho, e proveranno a sfondare il muro bianconero. Kucka, Brugman ed Hernani andranno a comporre il muro di centrocampo.

Dall’altra parte, invece, Gotti schiererà il suo 3-5-2. In avanti Nestorovski farà coppia con Okaka per andare ad insinuare la porta di Sepe. De Paul, ovviamente, guiderà la manovra dal centrocampo alla trequarti.