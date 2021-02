In casa Juventus si guarda al futuro, con la sessione estiva che potrebbe portare novità importanti. C’è un ex Milan nel mirino.

La Juventus lavora, come sempre, a quella che sarà la prossima sessione di mercato. Il campionato è ancora nel vivo, e mancano diversi mesi alla fine, ma la dirigenza bianconera non si lascia sfuggire niente, e cosi già si lavora per capire come migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, senza dimenticare quelle che sono le situazioni interne da risolvere, prima tra tutte quella relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Per l’attaccante argentino non ci sono novità, ma è chiaro che molto di quello che sarà la strategia bianconera per il mercato, dipenderà ovviamente dal futuro dell’ex Palermo.

Al netto di questo, però, è chiaro che l’attacco risulti uno dei reparti da rinforzare. Il solo Morata centravanti non può bastare all’interno di un’ecosistema che punta ai piani alti del calcio europeo, e proprio per questo già in inverno si era parlato dell’arrivo di un altro centravanti (Milik, tra gli altri), salvo poi non vedere arrivare nessuno.

In estate, però, la musica sarà obbligatoriamente diversa. C’è un nome emerso in queste ultime ore e che sembra stia stuzzicando la dirigenza bianconera.

Juventus, un ex Milan per l’attacco

Il nome che sembra possa davvero provocare la scintilla è quello di Andrè Silva, ex attaccante del Milan che pare finalmente aver ritrovato la brillantezza della consacrazione. Con l’Eintracht Francoforte il percorso del portoghese è stato totalmente riscritto, rispetto alla deludente parentesi milanese.

Ben 18 gol all’attivo, ed un processo di crescita che pare vedere ad oggi Andrè Silva assolutamente in grado di poter approdare in un club più blasonato dell’Eintracht. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatonews.com’, la Juventus ci starebbe pensando seriamente.

Silva, infatti, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Morata, ma addirittura potrebbe prenderne il posto in pianta stabile ovemai la Juve (e non è da escludere a priori) decidesse di cedere il centravanti spagnolo. Tra l’altro l’ex attaccante del Milan andrebbe a sposarsi bene con Cristiano Ronaldo, visto che entrambi condividono anche l’esperienza in nazionale.