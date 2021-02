Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco come stanno Dybala, Arthur e McKennie.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Serie A 2020/2021 contro il Crotone di Giovanni Stroppa, in programma domani sera. La formazione bianconera punta alla vittoria contro l’ultima della classe della classifica. Il tecnico juventino, in conferenza stampa, ha fatto anche il punto sugli indisponibili.

Juventus, Pirlo in conferenza

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha fatto il punto sugli infortunati e presentato il match contro il Crotone. Ecco quanto dichiarato: “Rodrigo Bentancur sta meglio, è recuperabile per domani. Paulo Dybala, invece, non è ancora disponibile. Domani sera giocherà Gigi Buffon dal primo minuto”. Poi prosegue: “Sicuramente Arthur mancherà al gioco, è l’unico che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti. Ci sono Ramsey, Bentancur e Fagioli. Poi domani, in base alla partita che giocherà il Crotone, troveremo la soluzione più congeniale. Le condizioni di Arthur vanno valutate giorno per giorno, speriamo che le cure che sta facendo possano farlo rientrare il prima possibile”

Su McKennie, Morata e Kulusevski

“Kulusevski era solo un po’ raffreddato, adesso sta meglio. Sta facendo una buona stagione, è al primo anno qui. McKennie è una roccia, deve convivere con il dolore perché abbiamo gli uomini contati. Morata, invece, sta migliorando. Aveva solo un virus intestinale, speriamo possa essere a disposizione per domani”.