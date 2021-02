La notizia inizialmente diffusa dai media della scomparsa di Fausto Gresini, è stata poi smentita dai familiari della vittima e dal suo team sui social.

Sono ore di grande apprensione per la vita di Fausto Gresini. Dopo l’annuncio della morte dell’ex pilota del Motomondiale su praticamente tutti i media nazionali, e che hanno fatto il giro d’Italia in pochissimi minuti, è arrivata la smentita da parte dei familiari dell’ex campione dei motori. L’ex pilota è in condizioni molto serie, ma al momento è ancora nel suo letto d’ospedale a lottare tra la vita e la morte.

Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche.

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 22, 2021