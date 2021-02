Allarme infortuni in casa Juventus. Pirlo dovrà fare ancora a meno di Arthur, Dybala, Cuadrado e Bonucci. Quando torneranno a disposizione? Nuovi dettagli e possibili tempi di recupero

Il capitolo infortuni continua a recitare un ruolo da protagonista in casa Juventus. Pirlo dovrà fare a meno di Arthur, Dybala, Cuadrado e Bonucci. Più leggeri i tempi di recupero di Chiellini, il quale potrebbe tornare a disposizione di Pirlo entro 15 giorni. Le condizioni del capitano bianconero saranno valutate con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane. Punto interrogativo anche su Dybala: l’attaccante argentino continua a sentire fastidio e dolore al ginocchio, quindi il suo ritorno in campo sarà posticipato a data da destinarsi. Lo stesso Pirlo, in conferenza stampa, ha confermato i problemi al ginocchio della Joya. Dybala potrebbe stare fuori per altri 10 giorni, ma ora è chiaro che in caso Juventus non trapeli massimo ottimismo.

I tempi di recupero dell’ex Palermo saranno valutati giorno dopo giorno, quindi Pirlo potrebbe rinunciare al suo numero 10 anche in vista della sfida di ritorno in Champions League contro il Porto. Dybala ci proverà, ma la sensazione, come già detto, è che non trapeli massimo ottimismo.

Infortuni Juventus, suona l’allarme anche per Arthur: quando torna Bonucci?

Non solo Dybala, punto interrogativo anche sui possibili tempi di recupero di Arthur. Il centrocampista brasiliano potrebbe tornare a disposizione entro poche settimane, ma i suoi tempi di recupero restano un totale mister. Il centrocampista brasiliano sente ancora dolore a causa di una calcificazione nella membrana tra tibia e perone. Bisognerà capire se la terapia conservativa basterà per risolvere il problema o sarà necessario l’intervento chirurgico.

Punto interrogativo anche sul ritorno di Bonucci, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà a disposizione entro 20 giorni. Allarme difensivo per Pirlo, il quale, come noto, dovrà rinunciare anche a Cuadrado a causa di un problema muscolare. Difficilmente Bonucci, Chiellini, Arthur, Cuadrado e Dybala saranno a disposizione del tecnico bianconero in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Porto.