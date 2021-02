La Juventus prepara tante novità sul fronte del calciomercato per la prossima stagione e spunta il profilo del peruviano Tapia per la mediana.

Immancabili le rivoluzioni in casa Juventus. La prossima stagione vedrà diversi nuovi elementi in squadra per dare sempre nuova linfa a un ciclo fatto di campioni ma anche interessanti promesse, pronte ad affermarsi a grandi livelli. Il reparto che vedrà maggiori cambiamenti sarà con ogni probabilità il centrocampo. Diversi elementi potrebbero essere ceduti e quindi ci saranno di riflesso nuove entrate, che ridisegnerebbero l’ossatura della squadra. Il tutto per permettere a Pirlo di avere calciatori funzionali al suo progetto.

La Juventus su Tapia del Celta Vigo

Come riferisce JuveNews, uno dei nomi che sta considerando Paratici sarebbe quello di Renato Tapia, centrocampista peruviano con passaporto spagnolo. Attualmente si disimpegna nel Celta Vigo e sta disputando un’ottima stagione. Si tratta di un classe 1995 che, considerate le prospettive per l’età, piace a molti club tra cui PSG e Atlético Madrid. Tuttavia, secondo voci che giungono dalla Spagna, la concorrente più agguerrita sarebbe il Real Madrid, con il quale la Juventus spartisce già l’interesse per Haaland.

Il valore di Renato Tapia è attualmente attestato sui 30 milioni di euro, secondo quanto recita la clausola che lo lega al Celta Vigo. Si tratta di una cifra decisamente abbordabile, ma che potrebbe comunque costituire un blocco nelle intenzioni della Juventus, poiché in lista sono finiti diversi profili da analizzare nei prossimi mesi.