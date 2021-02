Comunicato ufficiale sulle notizie circolate in merito ad un incontro avvenuto ieri sera con Maurizio Sarri: i dettagli

Maurizio Sarri è uno degli allenatori liberi che più intriga le società che per la prossima stagione devono cambiare guida tecnica. L’allenatore toscano, legato ancora contrattualmente alla Juventus, è stato accostato a Roma e Napoli che per il prossimo anno pensano ad un nuovo tecnico, ma non solo. La prima squadra per la quale, in quest’annata, è stata avanzata l’ipotesi Sarri è stata la Fiorentina. I viola ci avrebbero pensato quando hanno esonerato Iachini, affidando poi la squadra a Prandelli. Ora Commisso ci avrebbe riprovato, almeno stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’. Il club toscano però prende posizione e smentisce tutto con un duro comunicato in cui bolla come “priva di fondamento” la notizia riportata.

Si parla di un presunto incontro che – come scritto sul quotidiano – sarebbe andato in scena ieri tra lo stesso Sarri e i vertici della Fiorentina (il ds Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone). Un vertice che sarebbe la testimonianza della volontà della società di affidarsi a lui per un progetto ambizioso. Ma un incontro che è stato – come detto – smentito dalla Viola.

Fiorentina, smentito l’incontro con Sarri: “Grave superficialità”

Con la squadra che deve cercare di risalire la classifica, la società non vuole distrazioni e pubblica un netto comunicato di smentita. “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri” si legge nella nota pubblicata questa mattina.

Un comunicato in cui si legge anche che quanto riportato è “totalmente privo di fondamento” e dove si scrive anche: “La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti”. Nel chiudere la nota la società specifica che “si difenderà sempre e in ogni sede da attacchi e notizie false e infondate che destabilizzano l’ambiente e il lavoro del Club”. Nessun incontro quindi e testa al campo per la Fiorentina, per la prossima stagione ci sarà tempo di pensarci.