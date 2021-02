Lazio-Bayern Monaco, manca sempre meno al fischio d’inizio del match di Champions League. Numerosi tifosi biancocelesti radunati a Formello.

Il fischio di inizio di Lazio-Bayern Monaco è sempre più vicino. Allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:00, i biancocelesti di Simone Inzaghi affronteranno i campioni in carica nella gara di andata degli Ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Il tecnico dei biancocelesti ha già scelto l’undici titolare che affronterà la squadra tedesca. A difendere la porta, ovviamente, ci sarà Pepe Reina; difesa a tre confermata con Patric, Acerbi e Musacchio. Sugli esterni ci saranno Lazzari sulla destra e Marusic a sinistra; il terzetto di centrocampo, invece, sarà formato da Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. In attacco, confermata la coppia Joaquin Correa e Ciro Immobile.

Lazio, maxi assembramento a Formello

I tifosi della Lazio non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. I supporters della Capitale si sono radunati al benzinaio alle porte di Formello, a poche centinai di metri dal centro sportivo del club. Oltre cinquecento tifosi si sono dati appuntamento dopo le 18:00 per sostenere la squadra con sciarpe, bandiere e cori, in attesa del passaggio del bus con la squadra.

Un maxi assembramento, in barba al rispetto delle normative sanitarie per evitare il contagio da Covid-19. Ad onor del vero, come si nota dalle foto postate dai tifosi sui social network, i dispositivi di protezione individuale (le mascherine, ndr) c’erano; in molti, però, non la indossavano correttamente o non la avevano affatto. Un episodio increscioso che ha fatto infuriare molti utenti su Twitter.