Torino-Sassuolo è a rischio rinvio a causa di un focolaio sviluppatosi tra i granata: vari elementi del gruppo squadra positivi al Covid

Torino–Sassuolo di venerdì è in bilico. Gli ultimi esami ai quali si è sottoposto il gruppo squadra di Davide Nicola, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbero mostrato la positività di ben sei elementi.

I tamponi effettuati ieri sera hanno fatto emergere la situazione per cui l’Asl ha consigliato ai granata di sospendere l’allenamento odierno. Intanto, altri tamponi potrebbero essere effettuati oggi e il numero dei contagiati potrebbe lievitare ulteriormente.

La diffusione del Covid-19 all’interno del gruppo squadra del Torino rischia di compromettere le prossime gare della formazione di Nicola.

Focolaio Covid in casa Torino, a rischio rinvio il match con il Sassuolo: altri 6 casi di positività accertati tra i granata

Pende un punto interrogativo importante a questo punto per la gara di venerdì sera al “Grande Torino”. Per limitare la diffusione del contagio, infatti, la sfida contro la squadra di Roberto De Zerbi potrebbe subire un rinvio.

Il Torino non ha ancora dato comunicazioni in questo senso. La società del presidente Urbano Cairo per il momento si è limitata a comunicare la sospensione dell’allenamento odierno, così come consigliato dall’Asl in seguito agli ultimi risvolti.

La Repubblica tuttavia ora parla di sei casi che si uniscono ai tre già accertati prima della trasferta di Cagliari. In quel caso, Nicola ha dovuto rinunciare ad Alessandro Buongiorno, Karol Linetty e Nicola Murru.

Tra i positivi al Covid-19 non soltanto i calciatori ma anche alcuni elementi dello staff tecnico. Tra i tamponi positivi ci sarebbe anche quello di Andrea Belotti. Il numero già individuato potrebbe però salire ancora. Altri esami potrebbero essere svolti oggi.

Attenderà novità a questo punto anche il Sassuolo, che aspetta di conoscere se il match del “Grande Torino” andrà in scena regolarmente oppure sarà rinviato a data da destinarsi. Nelle prossime settimane, fino a metà marzo, i granata dovrebbero affrontare Lazio, Crotone e Inter.