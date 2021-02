S’infiamma già nel primo tempo la sfida a Bergamo tra l’Atalanta e il Real Madrid, la squadra di Gasperini resta in dieci per un rosso a Freuler.

La prima mezz’ora circa stava proseguendo nel migliore dei modi. L‘Atalanta teneva testa al Real Madrid, a Bergamo, in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League ma improvvisamente il cammino della formazione di Gasperini si mette in salita. Reggere per oltre un’ora effettiva di gioco in 10, infatti, non sarà un’impresa facile. Al 17′ del primo tempo l’arbitro ha estratto il cartellino rosso e cacciato dal campo Freuler, il tutto per un fallo su Mendy al limite dell’area di rigore. Isco, infatti, pesca un taglio del compagno di squadra e lo lancia verso la porta atalantina e a Freuler restano poche opzioni. Stieler estrae il cartellino senza esitazione e chiama punizione in favore del Real Madrid.

Atalanta-Real Madrid, rosso per Freuler: polemiche sul web

Immediatamente dopo l’espulsione il web, in particolare Twitter, si scatena contro la decisione arbitrale. Tutti i pareri sono all’unanime sul fatto che l’arbitro abbia preso una scelta troppo generosamente punitiva rifilando il rosso al calciatore, soprattutto poiché si tratta di una sfida internazionale che vale un dentro fuori, ragion per cui di solito si alza il limite di tolleranza dei falli.

Ma perché rovinare così una partita potenzialmente bellissima?#Freuler #AtalantaRealMadrid — Quello basso, pelato e col pizzetto 🇪🇺 (@Yari4menTni) February 24, 2021

#AtalantaRealMadrid

Per la vergogna la regia non ha neanche mostrato il replay da camera larga#Freuler — Dado 🖤💙 (@ilD4DO) February 24, 2021

Si ferma anche Zapata, lo sfogo di Gasperini

Piove sul bagnato poi per l’Atalanta, poiché al 30′ il bomber Zapata è costretto a lasciare il campo, in quanto non è in grado di proseguire la sfida dopo un testa a testa con Nacho, mentre era in ripartenza. La tensione si fa sentire per mister Gasperini, il quale è visibilmente agitato in panchina, già a causa del rosso a Freuler. Proprio in quella circostanza, rivolgendosi all’arbitro tedesco, aveva gridato: “Questa è una follia”. Mantenere i nervi saldi non sarà facile.

