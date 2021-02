Resta in bilico il futuro di Paulo Dybala in maglia Juve. L’argentino dovrà trattare il suo rinnovo contrattuale in vista delle prossime settimane. Da valutare anche i tempi di recupero dall’inofrtunio

Il rinnovo di Paulo Dybala potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. L’attaccante argentino, insieme al suo entourage, valuterà il da farsi in vista del presente, ma soprattutto del futuro. Come rivelato da Agnelli nei mesi scorsi, la Juventus ha già presentato un’offerta al numero 10 bianconero, una nuova offerta contrattuale che collocherà la Joya tra i 20 giocatori più pagati al mondo. Dybala avrà modo di valutare il da farsi, prendendo tempo per ragionare su eventuali offerte dall’estero. Sul giocatore resta forte l’interesse del PSG e del Manchester United, la Juventus lo valuta circa 90 milioni di euro.

Dybala, in scadenza contrattuale il prossimo giungo 2022, percepisce attualmente 7,5 milioni di euro a stagione. La Joya vorrebbe puntare a un incremento sostanzioso, il quale potrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro annui. La sensazione è che le due parti potrebbero accordarsi intorno ai 10 milioni di euro a stagione, ma bisognerà aspettare i prossimi mesi per valutare il da farsi. Non è escluso che Dybala rinnovi il suo contratto per poi dire addio ai bianconeri. Un addio di fronte a un’offerta irrinunciabile o di fronte a una proposta di scambio alla pari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, il rinnovo di Dybala entra nel vivo: i tempi di recupero dall’infortunio

Dybala vorrebbe continuare la sua storia d’amore con la Juventus, ma tutto dipenderà dall’offerta bianconera. Qualora l’entourage del giocatore non dovesse reputare congrua l’offerta bianconera, Dybala potrebbe dire addio concretamente ai bianconeri. La Juventus, dal canto suo, si starebbe tutelando pensando già a un potenziale sostituto. Dalla Spagna e dall’Inghilterra continuano a rimbalzare diversi rumors sul possibile affondo di Paratici su Aguero, il quale si svincolerà dal City a costo zero in vista dell’estate.

LEGGI ANCHE>>> Il Real Madrid pensa all’allenatore in discussione in Serie A

Aguero per sostituire Dybala: potrebbe essere questo il piano della Juventus. Intanto, la Joya, continua il suo calvario dopo il ko al ginocchio: tempi di recupero ancora da valutare. Possibile ritorno in campo in vista della sfida di Champions League contro il Porto.