Napoli-Granada, diramate le formazioni ufficiali della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nuovo ruolo per Elmas.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Granada, in programma alle ore 18:55 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La formazione di Gennaro Gattuso è costretta all’impresa: ribaltare il 2-0 della gara d’andata è obbligatorio per passare il turno contro la squadra spagnola. In netta emergenza, vista l’infermeria piuttosto affollata, il tecnico degli azzurri ha dovuto reinventare la formazione titolare. Un modulo inedito, il 3-4-1-2, quello che scenderà in campo tra pochi minuti.

Napoli-Granada, le formazioni ufficiali

Gennaro Gattuso e Diego Martinez Penas hanno appena diramato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. L’allenatore degli azzurri prova il 3-4-1-2 vista l’indisponibilità di molti calciatori. Ruolo inedito per Eljif Elmas: il macedone farà il quarto di sinistra a centrocampo. A tutta fascia, insomma, vista la difesa a tre composta da Amir Rrahmani, Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. Il duo d’attacco, invece, è formato da Matteo Politano e Lorenzo Insigne.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulqueler, Duarte, German, Neva; Gonalons, Brice; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.

Allenatore: Diego Martinez Penas.