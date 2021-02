Il rientro di Dybala resta incerto, Juventus in ansia: l’infortunio della gara con il Sassuolo gli provoca dolore, ecco come stanno gli altri

La situazione degli infortunati in casa Juventus non desta grosse preoccupazioni ad Andrea Pirlo, ad eccezione del caso Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha viaggiato in Catalogna per verificare le condizioni del suo ginocchio ed è rientrato nella giornata di ieri dopo essersi sottoposto ad alcuni esami clinici dal professore Cugat.

Il calciatore bianconero è fermo dal 10 gennaio. Si è infatti fermato nel primo tempo della partita contro il Sassuolo e da quel momento in poi non ha più rimesso piede in campo. Oltre alle 6 sfide di campionato, si è perso pure la finale di Supercoppa Italiana, la doppia semifinale di Coppa Italia con l’Inter e il match d’andata degli ottavi di Champions con il Porto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, infortunio Dybala: tempi di rientro incerti… e Morata torna tra due partite

Paulo Dybala è tornato nelle scorse ore da Barcellona. L’argentino si è recato in Spagna per compiere una visita e capire con esattezza il motivo del dolore al ginocchio.

La Juventus non ha lasciato trapelare ufficialmente indicazioni sui tempi di recupero della Joya tuttavia via la redazione di Sky Sport è riuscita a sapere che non esiste una data precisa del rientro del fantasista. Tempi di recupero incerti dunque per lui.

Maggiore chiarezza invece è emersa dalle condizioni di Alvaro Morata. L’attaccante paga ancora un pizzico di debilitazione a causa del virus intestinale che lo ha colpito e pertanto dovrebbe saltare il match contro l’Hellas Verona in programma sabato sera e quello di martedì, nel turno infrasettimanale, contro lo Spezia. Ci sarà invece con la Lazio nel primo weekend di marzo.

L’attaccante spagnolo dovrebbe dunque tornare a disposizione di Pirlo in tempo utile per la gara di Champions League contro il Porto, in cui i bianconeri sono chiamati a riscattare la sconfitta per 2-1 del match d’andata.

LEGGI ANCHE >>> Claudio Marchisio vuole diventare un politico

La maggior parte dei calciatori ospitati in questo momento dall’infermeria rientreranno tra il confronto con i romani e quello con i portoghesi. Sarà così pure per Arthur, Bonucci, Cuadrado e Chiellini.