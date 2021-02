Il Napoli torna su Maurizio Sarri? Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, fa il quadro della situazione su quanto stia accadendo all’interno del club.

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della situazione che vive la società. La sfida contro il Granada, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League è chiave anche per la permanenza in panchina di Rino Gattuso.

Di seguito i suoi aggiornamenti sul match internazionale: “Contro il Granada Gattuso farà la difesa a tre, perché non ha a disposizione un terzino che possa rifiatare. Elmas svolgerà il compito di esterno di centrocampo, non sarà posizionato alle spalle di Politano”.

Sarri sì al Napoli a tre condizioni: la rivelazione

“Sarri ha lasciato qualcosa di importante nella testa di De Laurentiis – dichiara Venerato -, il club ci sta pensando. De Laurentiis l’ha anche chiamato, ma Sarri non lo ammetterà mai. Arriverebbe un sì soltanto a determinate condizioni, tre di preciso. Il tecnico vorrebbe chiarezza, non è un problema che la squadra sia ridimensionata. Poi, l’aspetto economico. Non vuole guadagnare quanto al Chelsea o alla Juventus, ma una via di mezzo. Infine, chiederebbe la conferma di Giuntoli e Pompilio. Sarri rifiuterà le altre proposte, avrebbe accettato soltanto il Chelsea, che l’ha cercato dopo l’esonero di Lampard. Tornerebbe anche per un motivo familiare, il figlio e la moglie gli chiedono di tornare a Napoli tutti i giorni“.

