Alle 12.30 in programma il lunch match della 24^ giornata di Serie A, scendono in campo Sampdoria e Atalanta.

Per l’Atalanta di Gasperini è tempo di lasciarsi alle spalle il match di Champions League contro il Real Madrid, in attesa della gara di ritorno dove ci si giocherà tutto. Speranze ridotte al lumicino, va detto, ma al momento resta questo alla Dea che ha tutto da giocarsi in campionato. Inseguire l’Europa resta l’obiettivo, e la stessa Champions League è ampiamente alla portata.

Dopo due vittori di fila, l’intenzione è quella di proseguire la striscia di risultati positivi cominciata tre partite fa, ma l’impegno di oggi in casa della Sampdoria è tutt’altro che scontato e semplice da fronteggiare. I blucerchiati, infatti, arrivano dalla sconfitta di misura contro la Lazio di Simone Inzaghi, e c’è tanta voglia di rimettersi subito in carreggiata e portare punti a casa.

Al netto della sconfitta contro i capitolini, la Samp vive un momento tutto sommato positivo, a cinque punti da Sassuolo e Verona stazionate nella colonna di sinistra della classifica. La vittoria resta un obiettivo per tenere lontana la zona rossa, ma soprattutto provare ad esaltare i tifosi tenendo botta ed inseguendo un sogno chiamato Europa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria-Atalanta, le probabili formazioni

Ranieri pare orientato a riproporre un 4-4-1-1 con Tonelli centrale (al fianco di Yoshida) e Damsgaard alle spalle di Keita. Jankto e Candreva confermati sugli esterni del centrocampo a quattro.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Verre, Jankto; Damsgaard; Keita.

LEGGI ANCHE >>> Stop ad ogni attività: il comunicato ufficiale che fa tremare l’Inter

Djimsiti squalificato, nelle retrovie toccherà a Palomino. In mediana possibile che riposi Pessina cosi da comporre il duo di trequartisti alle spalle di Muriel con la coppia Pasalic e Miranchuk.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel.