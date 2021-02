Il comunicato ufficiale diramato da Suning fa tremare l’Inter a poche ora dal fischio d’inizio della sfida con il Genoa

Stop immediato: le parole che sono presenti nel comunicato di Suning fanno gelare i tifosi dell’Inter. Il riferimento, per fortuna, è al club cinese controllato dal gruppo, lo Jiangsu, ma la decisione non può che alimentare dubbi e perplessità anche su ciò che sarà della società nerazzurra. Con un comunicato pubblicato su Weibo, social cinese simile a Facebook, Suning ufficializza ciò che da tempo era nell’aria: lo stop all’attività della società calcistica asiatica.

Nella nota si parla di “sovrapposizione di variabili incontrollate” a causa delle quali lo “Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC”. Dopo aver spiegato che il gruppo ha tentato negli ultimi sei mesi di garantire in tutti i modi la successione del club, “senza tralasciare nessuna opportunità”, si comunica che “con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club”.

Inter, Suning decreta la fine dello Jiangsu

Non certo un fulmine a ciel sereno visto che da settimane si parlava delle difficoltà di Suning e della volontà di cessaare attività non rilevanti, come appunto lo Jiangsu. Però la società calcistica cinese è reduce dal successo in campionato ed ha un palmareis di tutto rispetto negli ultimi anni impreziosito anche da tre secondi posti. Ciò non è bastato per conservarne l’attività. Suning non ha rispettato i termini dei pagamenti per l’ammissione del club al prossimo campionato e decretato la sospensione delle attività.

Resta da capire quale conseguenze ciò potrà avere sul futuro dell’Inter. Un club prestigioso e che – come tutte le società europee – rappresenta ancora un potente veicolo commerciale. Certo il segnale che arriva dalla Cina non è dei migliori e si affianca alle trattative in corso per la cessione di quote del club. L’affare con Bc Partners è ancora in piedi, così come in piedi è la missione di Steven Zhang di trovare un prestito-ponte per mantenere il controllo del club almeno fino al termine della stagione.