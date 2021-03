Inter, la Premier League prova a strapparti un talento

Un gioiello dell’Inter attira su di sé le mire dei top club d’Europa: Alessandro Bastoni piace in Premier League.

L’Inter di Antonio Conte vince e convince. I calciatori nerazzurri, primi in classifica di Serie A, iniziano ad attrarre i maggiori top club d’Europa grazie alle ultime prestazioni super che sembrano convincere davvero tutti. Uno su tutti è il giovane difensore Alessandro Bastoni. Il classe 1999 ha un contratto in scadenza con il club lombardo al giugno del 2023. La trattativa per il suo rinnovo contrattuale non è ancora decollata. Anzi, per il momento nessun passo avanti sembra essere stato fatto.

Calciomercato Inter, Bastoni piace in Premier League

Alessandro Bastoni è tra i calciatori dell’Inter più seguiti in Italia ed all’estero. Diversi top club, infatti, hanno puntato i riflettori sul suo cartellino dopo le ottime prestazioni stagionali fin qui collezionate. In Italia lo segue con attenzione la Juventus di Andrea Agnelli, sempre attenta ai prospetti del momento. All’estero, invece, ci hanno fatto un pensierino il Real Madrid ed il Barcellona.

La concorrenza, però, sembra essere agguerrita. Anche in Premier League ci sono diversi estimatori. Uno su tutti, come riporta il portale ‘todofichajes’, è il Manchester United. I Red Devils, in vista della prossima stagione, sono alla caccia di rinforzi per puntellare la retroguardia. Proprio per questo, sulla lista dei desideri hanno iscritto i nomi di Sergio Ramos del Real Madrid e quello di Alessandro Bastoni dell’Inter. Per il centrale italiano sarebbe pronto addirittura una offerta monstre da circa 60 milioni di euro che potrebbe ingolosire il club nerazzurro, a caccia di liquidità per sistemare le casse societarie dopo la crisi dovuta al Covid-19. Ancora nessun contatto tra i due club. Il calciomercato estivo non è ancora alle porte. In estate, nessuno scenario sarà da escludere.