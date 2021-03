Tra i protagonisti del ‘Festival di Sanremo’ ci sarà anche Ibrahimovic, arriva la rivelazione di Amadeus su quello che farà lo svedese sul palco dell’Ariston.

Comincerà domani la nuova edizione del ‘Festival di Sanremo‘, uno degli eventi più importanti del panorama culturale italiano. Al netto di tutte le problematiche organizzative legate all’emergenza Coronavirus, il palco dell’Ariston accenderà nuovamente le luci sulla competizione che tanta attenzione attira su di sé ormai da anni.

Quest’anno anche il calcio sarà protagonista in quel di Sanremo, grazie ad uno dei protagonisti della Serie A che calcherà il palco e si cimenterà anche con la musica italiana. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic che, come noto da settimane, sarà uno degli ospiti d’onore del Festival.

Un accordo che – come ammesso ieri da Paolo Maldini – è stato siglato dallo svedese già diverso tempo fa e che, in sede di contratto, era stato già annunciato al Milan. Nessuna polemica, dunque, come ci ha tenuto a precisare lo stesso Maldini, parlando della presenza di Ibrahimovic sul palco dell’Ariston.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ibrahimovic a Sanremo, la rivelazione di Amadeus

La verità è che molti speravano di poter vedere Ibra a Sanremo non solo come presenza ‘statica’, ma magari protagonista anche sotto il punto di vista canoro. La conferma, in tal senso, è arrivata proprio in queste ore da parte del direttore artistico Amadeus.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla vigilia del fischio d’inizio (si parte domani 2 marzo) è stato lo stesso Amadeus a confermare che sul palco dell’Ariston vedremo anche Ibra cantare, e non sarà da solo.

LEGGI ANCHE >>> Non solo la squalifica: pesante multa dopo Napoli-Benevento

Nella serata di giovedì, infatti, l’attaccante del Milan sarà affiancato dall’amico e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. I due canteranno “Io vagabondo“, capolavoro dei Nomadi del 1972. Una notizia che ovviamente farà contenti gli appassionati del Festival, i tifosi del Milan ed anche i fans di Ibrahimovic.

Non solo. Amadeus ha anche svelato che Ibra sarà protagonista di uno sketch insieme Fiorello, il tutto incentrato sulla fede interista dei due. Insomma, c’è grande attesa per il ‘Festival di Sanremo’ ed ovviamente per quello che sarà il ruolo dell’attaccante svedese.