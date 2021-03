Il Parma vive una situazione molto delicata, nelle ultime ore è arrivata una cattiva notizia per l’allenatore D’Aversa.

In casa Parma la corsa salvezza si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo un avvio disastroso, ed in conseguente esonero di Fabio Liverani, tutto l’ambiente di aspettava un cambio di passo in grado di risollevare fin da subito le sorti del club ducale. Ad oggi, però, la situazione resta molto complessa anche dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa. I gialloblu, infatti, ad oggi sono ancora penultimi in classifica, con soltanto tre punti di vantaggio sul Crotone fanalino di coda.

Una situazione molto delicata, che comincia a mettere apprensione anche tra i tifosi. Certo, qualche segnale positivo è arrivato. Il Parma, infatti, ha collezionato due pareggi consecutivi nelle ultime due partite, rischiando anche di vincere l’ultima uscita contro lo Spezia, salvo poi farsi recuperare e rimontare ben due gol.

Per D’Aversa, insomma, c’è ancora tanto da lavorare, e la necessità è avere tutti gli effettivi a disposizione per tenere botta e tentare la scalata. Ma nelle ultime ore è arrivata un ulteriore cattiva notizia per l’allenatore dei ducali, direttamente dall’infermeria.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Parma, si fa male anche Cornelius: emergenza totale

Il Parma sarà impegnato nel turno infrasettimanale giovedì, per la sfida più che complicata contro l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri stanno cavalcando per lo Scudetto, ed è chiaro che l’impegno ha già di per sé un delle difficoltà evidenti.

Nelle ultime ore, poi, ci si è messa anche l’infermeria ad ingolfarsi, e in casa ducale è scattata l’emergenza. Come riportato da report del club, infatti, si è fermato anche Andrea Cornelius: l’attaccante, infatti, è vittima di una lesione di 1 grado al bicipite femorale sinistro.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter e l’intreccio con Haaland, cosi può arrivare il nuovo attaccante

Ma i problemi per D’Aversa non sono finiti qui. Andrea Conti ha svolto oggi lavoro differenziato e dunque è a forte rischio per l’Inter, cosi come Gervinho e Zirkzee. Pellé, invece, si è allenato con il gruppo ma sarà da capire in che condizioni arriva il neo attaccante della squadra gialloblu.

Una situazione complessa, che va ad alimentare una tensione che in casa Parma si respira costantemente da diversi mesi. A Roberto D’Aversa il compito di tenere la squadra sugli scudi e provare l’impresa, anche contro l’Inter.