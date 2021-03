Errore social da parte del Barcellona che ha scatenato l’ironia degli utenti tanto da ritrovarsi Messi con la maglia di un’altra società

Non è un bel periodo, questo, per il Barcellona, e non c’entrano solo le questioni sportive o quelle societarie. Recentemente hanno fatto rumore le notizie sull’arresto dell’ex presidente Bartomeu e ora si torna a parlare del club blaugrana per un errore social che non è sfuggito agli utenti del web. Una gaffe involontaria che ha portato anche Leo Messi ad indossare, virtualmente, un’altra maglietta: quella del Vasco da Gama. L’argentino in Brasile? Pura utopia. Uno scherzo, un post ironico ma anche l’ennesimo pretesto, per i tifosi spagnoli, per criticare la propria società, delusi per gli ultimi avvenimenti.

Barcellona, la gaffe social che coinvolge Messi

E’ nato tutto da un post del portale ‘Deportes&Finanzas’, specializzato negli aspetti economici e social delle squadre di calcio con classifiche stilate ogni anno. Tra le sue iniziative c’è quello di un Mondiale per Club su Twitter al quale partecipa anche il Barcellona. L’account del sito in questione, riportando in elenco il calendario con tutte le squadre, ha chiesto di fare il nome del vincitore.

💥 FINAL DRAW! 💥 ➡ In a few minutes we will publish 2021 Twitter World Cup schedule!#2021TWworldcup pic.twitter.com/3lB4vcgDoA — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) March 2, 2021

L’account ufficiale del Barcellona, per errore o chissà per quale altro motivo, ha risposto “Vasco”, società brasiliana inserita, tra l’altro, proprio nel girone del Barcellona. Il post è stato rimosso quando era ormai troppo tardi. L’errore ha scatenato l’ironia degli utenti, lo stesso Vasco da Gama ha risposto con un fotomontaggio con Messi che indossava la propria maglietta. Tantissime interazioni ma anche molte critiche rivolte al Barcellona.