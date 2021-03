Sono tre le situazioni molto delicate in casa Milan, e che dovranno trovare soluzione in tempi brevi. Una clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna.

Il Milan continua la sua galoppata per tenere testa all’Inter. La corsa Scudetto è entrata nel vivo, e la vittoria contro la Roma ha fatto capire a chiare lettere che la squadra di Pioli è ben lontana dal deporre le armi. Una maratona che vedrà le due milanesi protagoniste (anche la Juventus?) fino alla fine del campionato.

Eppure, sono diverse le grane interne alle quali il club dovrà ottemperare, mentre si viaggia cosi veloce verso il titolo. Come chiarito anche da Paolo Maldini nella serata di ieri, non ci sono grandi novità riguardo i rinnovi di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma. Per tutti e tre, infatti, i contratti sono in scadenza ed il club sta lavorando proprio per trovare un’intesa e proseguire insieme.

Se per Zlatan sono arrivate “parole d’amore” da ambo le parti, su Donnarumma il discorso sembra essere un po’ più complesso, visto i tanti club che stanno monitorando la situazione dell’estremo difensore rossonero. E su Calhanoglu, poi, in queste ore sono arrivate notizie molto importanti dalla Spagna.

Milan, Calhanoglu ed il presunto pre-accordo per l’estate

Il Milan, come noto, è approdato agli ottavi di finale di Europa League e si ritroverà di fronte il Manchester United. Quale migliore occasione per avvicinare in maniera concreta un potenziale obiettivo. E cosi dalla Spagna sono sicuro, Calhanoglu è diretto verso la Premier.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, il giocatore turco avrebbe un pre-accordo proprio con i red devils, che avrebbero cosi convinto il giocatore ad accettare la destinazione inglese.

Del Manchester, tra l’altro, si era parlato già negli scorsi mesi, ma pare che adesso ci sono stati dei passi concreti per portare Calhanoglu allo United. Non una notizia confortante per il Milan, anche se a questo punto le prossime settimane saranno cruciali per provare a convincere l’ex Bayer Leverkusen a restare in rossonero.