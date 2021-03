Il Consiglio di Lega ha deciso dopo la riunione d’urgenza: Lazio-Torino rimane in programma, si ripeterà il caso di Juventus-Napoli

Lazio–Torino di questo pomeriggio alle 18.30 si giocherà. Questa la decisione della Lega di serie A che ha deciso di non rinviare il match malgrado il precedente di Juventus–Napoli. Almeno questo è quanto deciso, in realtà la sfida non andrà in scena. Allo stadio si presenterà soltanto la squadra di Simone Inzaghi. Chiaramente all’Olimpico non farà capolino il Torino, alle prese con un focolaio che ha messo ko ben dieci elementi del gruppo squadra (in vari dei quali è stata accertata la variante inglese). I granata dunque diserteranno l’incontro, complice anche la disposizione dell’Asl, che fin da subito ha consigliato alla società del presidente Urbano Cairo di sospendere gli allenamenti per evitare guai peggiori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Consiglio d’urgenza in Lega: Lazio-Torino non sarà rinviata

Quella di oggi comunque è stata una giornata molto intensa. Convocato un consiglio d’urgenza della Lega per discutere il protocollo. Secondo quanto riferito da Sky Sport la riunione si sarebbe già conclusa. Il presidente Dal Pino, l’amministratore delegato De Siervo e Scaroni, Percassi, Giulini, Setti, Lotito e Marotta hanno confermato che il match in programma questo pomeriggio non sarà rinviato.

Questo perché il protocollo sottoscritto dai club deve essere rispettato. Il Corriere dello Sport informa invece della volontà del presidente della Lega Paolo Dal Pino. Il massimo dirigente avrebbe voluto rinviare la partita ma dopo una consultazione con tutti i club, una larga maggioranza dei presidenti ha optato per il non rinvio. A quel punto Dal Pino si è rimesso alla loro volontà. A prescindere da quanto deciso dal Consiglio di Lega convocato d’urgenza, Lazio-Torino non si giocherà.

LEGGI ANCHE >>> “Vacciniamo subito tutti i calciatori” | Bassetti spiazza tutti

Sulla vicenda si era espresso questa mattina pure il presidente della Figc Gabriele Gravina che ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino“.

Nel prossimo comunicato del giudice sportivo, i granata riceveranno la sconfitta a tavolino per 3-0. La decisione tuttavia dovrebbe essere ribaltata successivamente così come già successo per Juventus-Napoli, partita che sarà recuperata nelle prossime settimane.