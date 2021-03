Dybala, la squadra del futuro è un’altra big della Serie A

Il futuro di Paulo Dybala è ancora piuttosto incerto. L’attaccante della Juventus non ha ancora rinnovato. Gli estimatori non mancano.

Paulo Dybala e la Juventus continueranno la loro storia d’amore? Non è ancora chiaro. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club bianconero e, per il momento, non è certa la sua permanenza in Piemonte. Nonostante sia fermo ai box da quasi due mesi a causa di un infortunio al collaterale del ginocchio, la Joya continua ad attirare su di sé i riflettori dei top club.

Calciomercato Inter, Dybala nel mirino

Con un contratto in essere fino al giugno 2022, Paulo Dybala potrebbe cambiare aria e lasciare la Juventus prima del previsto. Tra le parti non vi è stato ancora nessun incontro per prolungare il rapporto. Intanto, i top club d’Europa restano alla finestra.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, anche l’Inter di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino il calciatore della Juventus. In attesa di evoluzioni future, Beppe Marotta non perde di vista l’argentino che piace anche ad Antonio Conte. C’è la loro regia dietro il probabile affare. E’ proprio l’ex tecnico bianconero a spingere per l’ingaggio della Joya. I nerazzurri, però, per il momento hanno le mani legate a causa delle difficoltà finanziarie dovute alla crisi conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19.