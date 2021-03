Alle 20.45 luci accese allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il turno infrasettimanale, scendono in campo Fiorentina e Roma.

La Roma ha bisogno di trovare certezze, e cosi la trasferta di stasera assume un valore fondamentale per provare a tenere botta per la corsa al quarto posto. L’Europa, quella che conta, rappresenta un obiettivo primario per Fonseca e tutto l’ambiente giallorosso. Le ultime beghe societarie, con il nuovo stadio accantonato dalla nuova proprietà, ha creato qualche mugugno all’interno dell’ambiente.

Ecco che, anche per tenere lontane le critiche ma soprattutto dare entusiasmo a tutto l’ambiente, servono tre punti che consentano ai ragazzi di Fonseca di tenere il passo delle rivali. I giallorossi, tra l’altro, hanno ancora in ballo l’Europa League, aspetto che ovviamente responsabilizza tutti.

Di fronte, però, c’è la Fiorentina che rappresenta un muro difficile da superare. Prandelli ha bisogno delle risposte dai suoi giocatori, e queste possono arrivare soltanto dal campo. Servono risultati per dare continuità e dimostrare alla proprietà di poter puntare alla salvezza senza troppi patemi d’animo.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Prandelli scenderà in campo con il solito 3-5-2, ci sarà Ribery ad accompagnare Vlahovic in attacco. Ancora panchina per il russo Kokorin, pronto a entrare a partita in corso.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Qualche cambio per Fonseca, che ritrova Kumbulla nelle retrovie. In avanti ci sarà regolarmente Borja Mayoral come unica punta, alle sue spalle ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.