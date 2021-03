Nuovi infortuni in casa Milan dopo i recenti ko di Ibrahimovic e Calhanoglu. Nell’ultima seduta di allenamento Tomori e Calabria hanno riportato qualche acciacco fisico che li costringerà ad alzare bandiera bianca in vista della sfida contro l’Udinese

Nuovi infortuni in casa Milan e allarme totale per Pioli il quale, in vista della sfida contro l’Udinese, dovrà fare a meno anche di Tomori e Calabria, fermati nell’ultima seduta di allenamento dopo qualche acciacco fisico. I due difensori andranno a unirsi al lungo elenco degli indisponibili in casa rossonera. Quali saranno le mosse del tecnico rossonero in fase difensiva? Romagnoli prenderà il posto di Tomori, mentre Dalot (in ballottaggio con Kalulu) sarà chiamato a sostituire Calabria. Emergenza difensiva e offensiva, considerate anche le assenze di Ibrahimovic e Calhanoglu, così come quella di Mandzukic.

Buone notizie per Rebic: l’attaccante croato sembrerebbe aver smaltito il recente problema muscolare e sarà a disposizione di Pioli in vista della sfida contro i friulani. Rebic scenderà in campo dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro offensivo, con Leao dirottato nella posizione di centravanti. Chance dal 1′ anche per Diaz, il quale sostituirà Calhanoglu nel ruolo di trequartista.

Infortuni Milan, quando torneranno Ibrahimovic, Calhanoglu e Mandzukic?

Ibrahimovic potrebbe stare fermo per circa tre settimane. L’attaccante svedese, dopo il problema all’adduttore, sarà valutato con calma nel corso dei prossimi giorni. Tempi di recupero da valutare, ma non trapelano sensazioni positive. Possibile stop di 15 giorni per Calhanoglu, mentre Mandzukic, come rivelato da Pioli, potrebbe tornare a disposizione già nel corso della prossima settimana. Per quel che riguarda Calhanoglu, il fantasista turco sarà valutato la prossima settimana, non è escluso che i suoi tempi di recupero si possano ridurre in maniera totale. Sono attese novità nei prossimi giorni.

Milan-Udinese, le probabili formazioni 25^ giornata Serie A

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Llorente. All. Gotti