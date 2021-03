Durissimo scontro al 24′ di Milan-Udinese: Rebic colpisce con il piede in pieno volto Becao che resta a terra sanguinante

Non un primo tempo memorabile quello del Milan contro l’Udinese. I rossoneri non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, soffrendo l’assenza di Ibrahimovic. Tra i più deludenti c’è Ante Rebic che, oltre a non incidere come dovrebbe e potrebbe, si è macchiato anche di un brutto fallo. Siamo al 24′ del primo tempo quando l’attaccante croato piazza un calcio in pieno volto a Becao che era intervenuto in scivolata per prendere palla.

Scontro molto duro con il difensore friulano che resta a terra sanguinante e impiega qualche minuto prima di tornare a giocare. Un intervento visto e punito dal direttore di gara soltanto con un cartellino giallo. Sanzione che sui social è giudicata non adeguata dai tifosi, soprattutto quelli delle avversarie del Milan.

Milan-Udinese, Rebic-Becao: rivolta dei tifosi

Il calcio in pieno volto dato da Rebic a Becao non passa inosservato sui social. Il croato è attaccato dai tifosi avversari, ma anche qualche sostenitore rossonero lo ‘becca’ e giudica da rosso il suo intervento. In molti paragonano la mancata espulsione dell’ex Eintracht Francoforte con quella non data ieri sera a Frabotta in Juventus-Spezia.

Non mancano giudizi anche molto duri come il tifoso rossonero che lo definisce un “pazzo scatenato”. Di certo polemiche non solo per Rebic: nel mirino anche il direttore di gara, colpevole di aver giudicato il fallo del croato soltanto da ammonizione.

Ecco una serie di tweet:

Rebic da espulsione più due anni di carcere 🤠 — @MILITOTRE (@giulasca1) March 3, 2021

Dopo il mancato rosso a Frabotta ieri sera, oggi graziato anche Rebic. Continua il gemellaggio nelle rapine tra zozzoneri e gobbi #MilanUdinese @AIA_it vergogna! — ÆQUINOCTIUM (@quinoctium) March 3, 2021

Rebić è un pazzo scatenato. Mi gasa, ma andava espulso — Bisiović (@MarselluSobchak) March 3, 2021

Ma mi sono accorto ora che Rebic è ancora in campo.

Ma gli ha dato il calcio in faccia di proposito, era collo pieno in faccia. Ma che gioco è?! #MilanUdinese — Interist🅰? (@InterGerard) March 3, 2021