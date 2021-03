E’ arrivata la nota ufficiale della Lega che comunica che Juventus-Napoli si giocherà mercoledì prossimo alle 18.45.

E’ arrivata finalmente l’ufficialità la sfida tra Juventus e Napoli dello scorso quattro ottobre verrà recuperata tra una settimana. La gara non si disputò perché il Napoli, bloccato dal comunicato dell’ASL, non partì per Torino. Dopo che il Napoli non si presentò allo Stadium, il Giudice Sportivo sentenziò la vittoria a tavolino a favore dei bianconeri per 3-0 e inflisse un punto di penalizzazione ai partenopei. Sentenza poi ribaltata dal Collegio di Garanzia del CONI.

Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 17 marzo

Ecco il comunicato della Lega: ”Si comunica che la gara la gara di Serie A TIM tra Juventus e Napoli, valevole per la 3^ giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020: le squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45.

Questa decisione della Lega va ad infittire il calendario, già ricco d’impegni, di Juventus e Napoli. I bianconeri in dodici giorni sfideranno il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions, andranno a Cagliari la domenica successiva per poi giocare il recupero contro il Napoli e chiuderanno questo ciclo di partite con il Benevento in casa.

Mentre il Napoli in sette giorni avrà tre trasferte difficilissime. Infatti, la squadra di Gattuso dovrà giocare prima con il Milan al San Siro, poi la sfida contro i bianconeri e concluderà la settimana ‘terribile’ contro la Roma la domenica sera all’Olimpico.