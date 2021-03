Il candidato Victor Font contro la dirigenza del Barcellona: “Bancarotta economica e morale”. Sul mercato si va sugli svincolati

Ultimi giorni di campagna elettorale per la presidenza del Barcellona. Uno dei tre candidati, il 48enne Victor Font, ha rilasciato un’intervista a Radio Marca in cui non le manda certo a dire all’attuale dirigenza blaugrana.

“Il club è andato in bancarotta economica e morale a causa del modello gestionale – le sue parole -. Il Barca è stato gestito come se fossero gli anni ’80. Quando ho letto la notizia del Barcagate, mi sono sentito triste”.

Barcellona, l’affondo di Victor Font su Laporta

Font ha poi parlato della sua candidatura: “Noi saremo aria fresca, quelli che cambieranno il modello della gestione del club. Sono emozionato, si avvicina il giorno in cui inizieremo a ricostruire il Barca“.

Non manca una stoccata al suo principale avversario, Joan Laporta, già a capo del club tra il 2003 e il 2010: “Quando è stato presidente non esisteva l’iPhone e stavano nascendo Ansu Fati e Pedri. Penso che lui guardi solo al passato e non abbia un piano per il futuro. L’elettore deve capire che è necessario votare con il cuore, ma anche in modo riflessivo”.

Uno sguardo anche al prossimo mercato, con il necessario realismo: “Dobbiamo tenere conto dei limiti economici, potremmo ingaggiare calciatori di talento in scadenza di contratto“. Tra questi si segnala in particolare il Kun Aguero, grande amico di Leo Messi.

E a proposito di Messi, è d’obbligo una domanda sul futuro della Pulce, anche lui in scadenza nel 2021: “Leo ci ha detto che ciò che conta per lui è il progetto sportivo. In questo caso non c’è nessuno migliore di Xavi per convincerlo”.