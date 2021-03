Cagliari, Nandez stravolge i rossoblù: nuovo ruolo per la lotta salvezza

Nandez cambia (ancora) ruolo e rilancia la speranze salvezza del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano, dopo il recente ruolo di esterno destro, è stato traslocato sulla fascia sinistra con ottimi risultati

Un nuovo ruolo per Nandez per cercare di dare vita a un Cagliari più equilibrato, caparbio e determinato. Nel match di ieri sera contro il Bologna, Semplici ha scelto di schierare il centrocampista rossoblù nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Una decisione insolita, ma rivelatasi decisiva nella vittoria contro gli uomini di Mihajlovic. Nandez consente, e consentirà, al Cagliari di poter contare su diverse soluzioni tattiche. Un jolly di centrocampo letale, sia nella capacità di adattamento, sia nell’interpretazione dei diversi ruoli.

Esterno sinistro atipico, ma comunque efficace, è chiaro, però, che l’ex Boca Juniors preferisca agire in posizione di mezz’ala, suo ruolo da naturale, ma all’occorrenza permetterà a Semplici di poter contare su di lui per dare ordine, temperamento ed equilibrio all’organizzazione tattica rossoblù.

Cagliari, Nandez nuovo esterno sinistro: Lykogiannis e Asamoah scivolano indietro nelle gerarchie

Come accennato, la sensazione è che Nandez, a prescindere dal ritorno dalla squalifica di Lykogiannis, possa essere confermato nel ruolo di esterno sinistro anche in vista del prossimo match di campionato contro la Sampdoria. Il terzino greco e Asamoah, quindi, potrebbero scivolare indietro nelle gerarchie di Semplici, favorendo il nuovo tema tattico già cavalcato nel match contro il Bologna. Non solo, occhio, però, alla possibile variante. Non è escluso che con il ritorno di Lykogiannis, Nandez venga dirottato nuovamente sulla fascia destra, a quel punto sarebbe Zappa a lasciare il posto all’ex Boca Juniors. L’unica certezza sarà rappresentata dal fatto che Semplici, a prescindere da modulo e atteggiamento tattico, non rinuncerà a Nandez sugli esterni o in mezzo al campo.

Sampdoria-Cagliari, le probabili formazioni: Nandez confermato sulla fascia sinistra?

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella

Indisponibili: Torregrossa

Squalificati: –

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Nainggolan, Dunca, Nandez; Pavoletti, Joao Pedro

Indisponibili: Rog, Sottil, Rugani (In dubbio)

Squalificati: –