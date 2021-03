Sembra stia per terminare il calvario di uno dei giocatori della Juventus out per infortunio da diverso tempo. A chiarire ci ha pensato lo stesso Andrea Pirlo.

Settimane complicate, per la Juventus, sotto il punto di vista degli infortuni. Pirlo ha dovuto far fronte, nel corso del tempo, a tante assenze dettate sia dall’emergenza Covid ma anche da infortuni ordinari, alcuni anche particolarmente complicati. Giocatori, come Dybala ad esempio, fuori per tanto tempo e sui quali ancora non si ha chiarezza su quando potranno tornare ad un livello accettabile di condizione.

La verità è che ormai siamo entrati nel mese di marzo, ed è dunque evidente il fatto che la stagione stia entrando verso la fase conclusiva, e tanti club hanno dovuto rinunciare anche a giocatori importanti per tante per partite (vedi anche il Napoli con Osimhen). Vuoi il calendario fitto di impegni, o una preparazione estiva diversa rispetto al passato, sta di fatto che anche i giocatori hanno dovuto affrontare uno stress fisico considerevole.

In casa Juve, per tornare in bianconero, uno dei giocatori che ancora oggi è fuori da diverse settimane è Arthur. Il brasiliano ha dovuto affrontare una calcificazione post traumatica che ne ha reso davvero molto complesso il rientro. Delle novità, però, sembra stiano per arrivare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pirlo, Arthur verso il recupero: arriva l’annuncio

A fare chiarezza, o quantomeno a provarci, ci ha pensato proprio Andrea Pirlo. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, l’allenatore bianconero è stato interrogato proprio sulle condizioni di Arthur, che ad oggi ha giocato davvero poco dall’inizio dell’anno, proprio a causa dell’infortunio.

Un calvario, quello dell’ex centrocampista del Barcellona, che sembra essere arrivano finalmente ad un punto di svolta. Almeno a detta dello stesso allenatore bianconero: “Rientro col Porto? Lo spero, la visita che ha fatto ieri è andata bene e il dolore sta diminuendo. La sua presenza dipenderà da quando inizierà a fare lavoro sul campo. Speriamo possa darci una mano nelle prossime partite”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter fatica ma è fuga Scudetto, superato un Parma coraggioso

Speranza, dunque, per il ritorno di un elemento importante e sul quale la Juventus punta molto. Il centrocampo ha bisogno di Arthur soprattutto in vista dei tanti impegni che attendono la Vecchia Signora.