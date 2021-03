Sami Khedira, passato dalla Juventus all’Herta Berlino, paragona Lewandowski a Ronaldo: “Merita il pallone d’oro”

Sami Khedira, centrocampista passato nello scorso mese di gennaio dalla Juventus all’Herta Berlino è stato intervistato da Sky Sport ed ha concentrato la sua attenzione anche ad un paragone tra l’uomo simbolo della Bundesliga, Robert Lewandowski e quello della Serie A, Cristiano Ronaldo. Questa l’analisi di Khedira: «Non sono sorpreso. Ho visto come lavora Cristiano Ronaldo ogni giorno, mentre ho parlato con Lewandowski qualche anno fa, ed aggiungo che i suoi compagni confermano quello che si legge sul suo conto. Tutti dicono che è un grande professionista e lavora duro ad ogni allenamento. Non posso dirlo per averlo vissuto, perché non sono mai stato un suo compagno di squadra, ma tutti sottolineano la sua mentalità. Robert è alla costante ricerca di qualcosa di nuovo e nuovi record da raggiungere. Penso meriti di vincere il Pallone d’Oro».

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo-Lewandowski: i numeri sono tutti dalla parte del polacco

La stagione 2020/2021 sta confermando quello che sostiene Khedira: perché se Ronaldo è determinate, Lewandowski sta facendo il marziano. CR7 segna un gol ogni 94 minuti sul terreno di gioco, ha trovato la porta 27 volte in 30 presenze. 20 sono stati i gol in campionato, 4 i centri in Champions, due le reti in Coppa Italia che hanno trascinato la Juve in finale e uno, ma determinante, gol in Supercoppa contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Gattuso aveva ragione: arriva la multa della UEFA

Lewandowski, invece, ha trovato una rete ogni 80 minuti giocati con il Bayern Monaco in stagione: un ritmo non sostenibile per nessun altro attaccante al mondo in questo momento. 28 gol segnati in Bundesliga, con una rete ogni 67 minuti: a questi vanno aggiunti 4 gol in Champions e due nel Mondiale per Club.