Il centrocampista della Roma Veretout resterà fermo per infortunio fino a Pasqua: Fonseca dovrà rinunciare a lui nei quarti d’Europa League

Brutte notizie per Jordan Veretout e la Roma. Il francese dovrà fermarsi per diverse settimane. Il calciatore francese sarà un’assenza molto pesante per Paulo Fonseca nella corsa Champions. Il francese ha ripetuto gli esami dopo che nella giornata di ieri si era sottoposto ad ecografia a Trigoria senza però ricevere notizie a causa di un versamento che ne impediva di verificare l’infortunio.

Il calciatore, autore di 11 gol durante questa stagione, si è infortunato nel secondo tempo della partita con la Fiorentina.

Roma: Veretout out per almeno un mese, grave perdita per Fonseca

Veretout è arrivato a Villa Stuart intorno alle 8.30. Il calciatore è stato accompagnato nella clinica dal medico sociale del club giallorosso, Andrea Causarano. All’interno della struttura è rimasto per circa un’ora. L’operazione per lo svolgimento dell’ecografia non è stata semplice neppure questa mattina perché era ancora presente il versamento e pertanto nei prossimi giorni il francese dovrà sottoporsi a un’ulteriore visita. Tuttavia è stato compreso come la lesione al flessore della coscia destra sia tra primo e secondo grado. Lo stop si prolungherà per almeno 30 giorni.

Fonseca sarà dunque costretto a rinunciare a una delle sue pedine cardine. Nella sfida con la Fiorentina, il tecnico portoghese aveva scelto lui e Amadou Diawara per formare la cerniera centrale. A questo punto, alla Roma restano le opzioni di Villar e Pellegrini oltre a quella del centrocampista della Guinea per sopperire all’assenza dell’ex Aston Villa e Saint Etienne.

Rientrerà pertanto ad aprile. Paulo Fonseca spera di averlo subito dopo Pasqua. Il centrocampista francese si perderà il doppio confronto d’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Tra le gare di campionato in programma, Veretout salterà pure il big match del 21 marzo contro il Napoli. Da valutare invece la sua presenza in un eventuale quarto di finale di Europa League. Se i giallorossi dovessero superare il turno, tornerebbero in campo l’8 e il 15 aprile.