Alle 18 luci accese alla Dacia Arena per il secondo anticipo del sabato di Serie A, scendono in campo Udinese e Sassuolo.

Scontro ravvicinato nel bel mezzo della classifica di Serie A, dove ogni punto può diventare importante per ambire agli obiettivi stagionali. E cosi l’Udinese di Luca Gotti proverà a portare a casa il colpo grosso per avvicinare proprio i rivali di giornata, i neroverdi del Sassuolo.

La squadra friulana arriva dal pareggio positivo contro il Milan impegnato nella lotta Scudetto, un risultato che ha dato ovviamente grande fiducia all’interno dell’ambiente. Al netto di questo, l’Udinese non conosce sconfitta da ben tre partite e proverà ad allungare la striscia positiva nella speranza di poter raccogliere quanti più punti possibile nel breve giro. La salvezza resta l’obiettivo, e la soglia dei 40 punti si fa sempre più vicina.

Di fronte c’è il Sassuolo, che è reduce dal rocambolesco pareggio ottenuto nei minuti finali contro il Napoli di Rino Gattuso. La squadra di De Zerbi avrebbe meritato anche qualcosa in più contro gli azzurri, e proprio per questo alla Dacia Arena si tenterà il colpo grosso anche per legittimare un momento dove la squadra gioca bene ma probabilmente raccoglie meno di quanto sperato.

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Luca Gotti si affida al solito modulo, con lo spagnolo Fernando Llorente che guiderà l’attacco dei friulani. Alle sue spalle ci sarà come sempre Pereyra, con De Paul che dal centrocampo proverà a fungere da collante tra i reparti.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra, Llorente.

Diverse assenze inaspettate per la squadra neroverde. De Zerbi lascia in panchina Ciccio Caputo, dando spazio dal primo minuto Raspadori. Esclusione anche per Djuricic, al suo posto ci sarà Maxime Lopez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, Lopez, Traore, Raspadori.