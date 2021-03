Sampdoria-Cagliari finisce 2-2 dopo 90 minuti di gioco. Radja Nainggolan salva Semplici al 95′.

Sampdoria-Cagliari finisce 2-2. I padroni di casa ribaltano il risultato e conquistano i tre punti che gli consentono di salire in classifica a quota 32 punti; sale a quota 22 il club sardo che non riesce ad approfittare del passo falso compiuto nel pomeriggio dal Torino, battuto dal Crotone di Serse Cosmi.

Sampdoria-Cagliari, la sintesi

Ben quattro gol nel match delle 18:00 del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021. La squadra di Claudio Ranieri va sotto dopo soli undici minuti di gioco: Joao Pedro porta avanti nel risultato i compagni di squadra. I blucerchiati subiscono il colpo dello svantaggio, ma nella ripresa hanno la forza di ribaltare il risultato. Al minuto 78 Bereszynski segna la rete del momentaneo 1-1 e riporta il match in parità. Soli tre minuti dopo è Manolo Gabbiadini a siglare la rete del 2-1. Al minuto 95′, però, Nainggolan salva Semplici e segna la rete del definitivo 2-2.

Si salva il extremis il Cagliari che, per poco, non si fa beffare e si fa sfuggire dalle mani una gara che sembrava già chiusa. In ogni caso, la zona retrocessione resta distante solo un punto. I fantasmi della Serie B non si allontanano per il momento.