Maneskin, Damiano e la passione per la Roma: “Totti è unico”

Il leader dei Maneskin è tifosissimo della Roma e di Totti. In omaggio ai vincitori di Sanremo, il loro brano è stato trasmesso all’Olimpico.

Damiano David, leader e frontman dei Maneskin, freschi vincitori di Sanremo con la canzone rock “Zitti e buoni”, ha un debole per lo sport. È infatti, da tempi non sospetti, un grandissimo tifoso romanista, oltre a essere un giocatore e appassionato di basket.

L’amore per i colori giallorossi gli è stato trasmesso dal padre che, come raccontato dallo stesso cantante, da bambino lo portava spesso allo stadio a seguire la Roma, all’Olimpico come in trasferta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Maneskin vincitori a Sanremo, la Roma li omaggia all’Olimpico

Più volte durante la partecipazione della band all’edizione 2017 di X Factor, il talent che li ha lanciati, Damiano aveva fatto dichiarazioni circa la sua fede giallorossa. Ad esempio quando disse: “Sogno di diventare il Totti della musica“. Per poi subito correggersi: “Stavo a scherza’, Francesco è unico“.

E ancora, una volta sfumato il primo posto in finale, la battuta con un pizzico di amara ironia: “Siamo come la Roma, che è la più forte e arriva sempre seconda”. Anche se, con la vittoria della 71esima edizione del Festival, un successo definito da più parti “rivoluzionario”, i Maneskin si sono rifatti con gli interessi.

LEGGI ANCHE >>> Ibra, dall’Ariston il messaggio d’amore per l’Italia (ed il Milan?)

Anche durante Sanremo, il cantante non ha smesso di seguire la sua squadra del cuore, guardando la partita di mercoledì scorso contro la Fiorentina direttamente dal camerino. Ieri, infine, la Roma ha omaggiato la vittoria della band, facendo suonare la loro ultima hit all’interno dello Stadio Olimpico prima della gara contro il Genoa, terminata 1-0 per i padroni di casa. Damiano ha anche condiviso il video sul suo profilo Instagram.

Chissà se il chitarrista Thomas Raggi l’ha presa bene, lui che invece è un grande tifoso della Lazio. Più semplice la questione per quanto riguarda i rimanenti due componenti del gruppo, la bassista Victoria De Angelis e il batterista Ethan Torchio, per i quali non risultano particolari passioni calcistiche.