L’infortunio di Dybala resta avvolto ancora da un piccolo punto interrogativo. Quando tornerà in campo la Joya? Tempi di recupero ancora da valutare, ecco costa trapela in vista della sfida di Champions League contro il Porto

L’infortunio di Dybala continua a preoccupare tutti i tifosi bianconeri in vista della parte finale di stagione. Quando tornerà in campo il numero 10 di Andrea Pirlo? Dopo la visita specialistica a Barcellona, Dybala viaggia spedito verso il ritorno in campo che, però, stenta ancora ad arrivare. Nessuna pressione o forzatura, soprattutto per evitare potenziali problematiche e ricadute in vista della parte cruciale della stagione. La Juventus vorrà recuperare il giocatore in maniera totale, mettendo da parte inutili rischi.

Ecco perchè la Joya potrebbe tornare nell’elenco dei convocati già dalla sfida di Champions League contro il Porto, anche se le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Pirlo potrebbe convocarlo e lasciarlo in panchina qualora ci fosse realmente bisogno di una mano negli attimi finali di partita. Un’ipotesi remota, ma possibile. Più verosimile il ritorno di Dybala tra i convocati della sfida di campionato contro il Cagliari o contro il Benevento. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Infortunio Dybala: in dubbio contro il Porto, ma ritorno in campo più vicino

Difficile il ritorno in campo contro il Porto, ma la sensazione è che il ritorno in campo di Dybala sia sempre più vicino. Possibile convocazione contro i portoghesi in Champions League, anche se questo dubbio verrà sciolto solo nelle prossime ore. Oggi Pirlo, in conferenza stampa, potrebbe fare chiarezza sui reali tempi di recupero dell’attaccante argentino. Un calvario ormai più lungo di un mese e mezzo, ma l’attaccante argentino inizia a intravedere, finalmente la luce in fondo al tunnel.

Juventus-Porto, le probabili formazioni: Dybala potrebbe fa ritorno in panchina

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao