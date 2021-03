Emergenza offensiva per Pioli in vista delle prossime giornata di campionato. Ancora fermo ai box Ibrahimovic: infortunio da valutare nei prossimi giorni. Out anche Rebic e Mandzukic

L’infortunio di Ibrahimovic potrebbe costringere l’attaccante svedese a tornare in campo solamente dopo la sosta, in occasione della sfida contro la Sampdoria. Punto interrogativo sui reali tempi di recupero, ma la sensazione è che l’ex Galaxy salterà sicuramente le sfide contro Napoli e Fiorentina. Situazione da valutare con calma nelle prossime settimane, con Pioli costretto a mettere in atto un piano alternativo. Fermi ai box anche Rebic e Mandzukic. Il primo potrebbe tornare a disposizione contro il Napoli, anche se le sue condizioni verranno valutare nelle prossime ore, più plausibile il suo ritorno contro la Fiorentina.

Punto interrogativo anche su Mario Mandzukic, fermo ai box ormai da diverse settimane a causa di un problema muscolare. L’ariete croato verrà valutato nel corso dei prossimi giorni e potrebbe tornare in campo già dalla sfida della prossima settimana contro la Fiorentina. Quasi certo il suo forfait contro il Napoli, oltre quello già confermato contro lo United in Europa League.

Milan, infortunio Ibrahimovic: le alternative di Pioli e l’emergenza offensiva

Il contemporaneo stop di Ibrahimovic e Mandzukic, potrebbe costringere Pioli a puntare su Leao come unica punta sia in vista dell’imminente sfida di Europa League contro il Manchester United, sia in ottica campionato. Di fatto, salvo recuperi lampo (compreso quello di Rebic), Pioli punterà sul giovane attaccante portoghese e su Diaz trequartista. Fermo ai box anche Calhanoglu: il trequartista turco potrebbe ritornare nell’elenco dei disponibili in vista delle prossime settimane. Anche in questo caso, la sensazione è che il numero 10 rossonero possa tornare in campo dopo la sosta in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A.

Manchester United-Milan, le probabili formazioni: ottavi Europa League

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.