Si punta sui giovani: la Juventus del futuro continuerà l’opera di ringiovanimento e anche per l’attaccante la strategia non cambia

John Elkann lo ha chiarito ancora una volta: la nuova Juventus punta sui giovani e per farlo sarà necessario qualche “aggiustamento”. Una parola che per molti è sembrata quasi un commiato per Cristiano Ronaldo: i suoi 36 anni, insieme ai 31 milioni di stipendio l’anno, poco si abbinano alla linea decisa dalla società bianconera. Una decisione sarà presa nelle prossime settimane, ma intanto i dirigenti lavorano alla squadra del futuro.

Una squadra, che al di là di CR7, vedrà facce nuove in avanti: in attesa di conoscere anche il futuro di Dybala e Morata, almeno un attaccante dovrà essere acquistato in sede di calciomercato estivo. Quali i nomi? Sicuramente parliamo di calciatori giovani. Per questo Paratici guarda in Spagna dove due attaccanti si stanno mettendo in mostra a suon di gol.

Juventus, occhi su En-Nesyri e Isak

Come si legge su TuttoSport, uno dei bomber seguiti dalla Juventus è Youssef En-Nesyri. Attaccante marocchino, classe 1997, milita nel Siviglia squadra con la quale ha giocato anche in questa Champions League. E non ha fatto male: in Europa il suo tabellino recita sei reti in otto partite tra le quali la doppietta messa a segno martedì contro il Borussia Dortmund. Un rendimento importante anche nella Liga dove i gol sono 13 in 25 gare per un totale complessivo di 19 reti stagionali in 39 presenze.

Bottino niente male come quello di Aleksander Isak, 21 anni, attaccante della Real Sociedad. In questo caso le reti sono 12, tutte messe a segno in campionato. Più giovane di En-Nesyri, è seguito da tempo dalla Juventus che ha provato a portarlo in Italia già prima del suo trasferimento in Germania nelle fila del Borussia Dortmund (2017). Da allora il suo rendimento è andato in crescendo fino all’esplosione di quest’anno dove ha già battuto il suo record di gol nella Liga. In Spagna è arrivato nel 2019 e lo scorso anno si era reso protagonista in Coppa del Re con 7 gol in altrettante partite, oltre alle 9 realizzazioni in campionato. En-Nesyri e Isak, potrebbe essere uno di loro il futuro attaccante della Juventus.